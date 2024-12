Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

Kinder und beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfällen in Lübeck Buntekuh gesucht

Lübeck (ots)

Am Dienstag (26.11.2024) stieß die Fahrerin eines Opel Corsa in Lübeck Buntekuh mit einem Jungen zusammen, der gemeinsam mit einem anderen Kind die Fahrbahn überquerte. Beide Kinder verließen nach dem Zusammenstoß den Unfallort. Ferner touchierte eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Mazda am Freitag (29.11.2024) auf einem Parkplatz eines Möbeldiscounters in Lübeck Buntekuh einen dunklen SUV. Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck und der Polizeistation Buntekuh haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die 43-jährige Lübeckerin mit ihrem Opel Corsa am Dienstag (26.11.2024) gegen 07:45 Uhr die Ziegelstraße stadtauswärts. Nach dem Passieren einer Fußgängerampel in Höhe des Parkplatzes eines dortigen Discounters stieß sie trotz eingeleiteter Vollbremsung noch vor der Einmündung der Max-Reger-Straße mit einem plötzlich die Fahrbahn überquerenden Jungen zusammen. Der Junge, der sich mit einem weiteren Jungen offenbar auf dem Weg zu Schule befand, verließ offenbar unverletzt den Unfallort. Nachträglich stellte die Fahrerin des Opel Schäden an ihrem Fahrzeug fest. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang suchen die Beamten des 2. Polizeireviers den circa 13 Jahre alten Jungen sowie mögliche Zeugen.

Am Freitag (29.11.2024) beschädigte eine 85-jährige Lübeckerin mit ihrem weißen Mazda auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters in der Straße Herrenholz vermutlich einen dunklen SUV beim Ausparken. Den Schaden an ihrem eigenen PKW bemerkte die Frau erst zu Hause und meldete sich danach bei der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen wird der Fahrer eines dunklen SUV's gesucht, der am Freitag (29.11.2024) zwischen 15.00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Möbeldiscounters im Herrenholz parkte und aktuell einen frischen Schaden an seinem PKW zu verzeichnen hat. Die Polizei in Lübeck Buntekuh hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu beiden Sachverhalten nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell