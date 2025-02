Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Zeugenaufruf nach Beinahe-Unfall an Fußgängerampel in Sittensen++

Rotenburg (ots)

Sittensen. Am gestrigen Mittag, gegen 13:05 Uhr, konnte sich ein 7-jähriger Grundschüler nur durch einen beherzten Sprung zur Seite retten, als er an einer Fußgängerampel auf der Bahnhofstraße, in Höhe der örtlichen Grundschule, die Straße überqueren wollte. Ein Pkw, dessen Fahrer die rote Ampel missachtete, kam dem Jungen gefährlich nahe. Nach dem Vorfall hielt das Fahrzeug kurz an, doch die Fahrerin kümmerte sich nicht um den jungen Fußgänger. Stattdessen setzte sie ihre Fahrt in Richtung Dorfmitte fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und dem Fahrzeug geben können. Besonders die Fahrerin des Pkw wird gebeten, sich zu melden, um den Vorfall auf- und mögliche Folgen zu klären. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeistation Sittensen unter 04282 50870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell