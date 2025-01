Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Lippstadt (ots)

In der Nacht vom 27.01.2025 auf den 28.01.2025 warf ein unbekannter Täter eine Glasscheibe der Avia Tankstelle, am Ostenfeldmark 8-10 in Lippstadt ein. Das Fenster befand sich auf der Rückseite, wo sich die Büroräume befinden. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zu Diebesgut getätigt werden. Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Lippstadt zu melden. Tel.: 02941/9100-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell