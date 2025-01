Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Wickede (Ruhr) (ots)

Am 27.01.2025, gegen 18:20 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge kratzende Metallgeräusche in der Meßbergstraße. Als er nachschauen wollte woher die Geräusche stammen fiel ihm eine Person auf, welche sich durch ihn beobachtet fühlte und begann in Richtung der unteren Holmkestraße zu sprinten. Dort verlor der Zeuge den Sichtkontakt zu der Person. Die Person sei männlich, ca. 170-180cm groß, vollständig schwarz und mit weißen Sneaker bekleidet gewesen. Es konnten Kratzer an sechs geparkten PKW festgestellt werden. Zeugen die Hinweise auf die Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Werl zu melden. Tel.: 02922/9100-0 zu melden.

