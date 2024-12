Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Erster Kompetenznachweis der neuen modularen Grundausbildung

Ehrenamtliche Einsatzkräfte erreichen Qualifikation "Einsatztauglichkeit"

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Fredenbeck (ots)

Am vergangenen Samstag, den 30.11., fand in Fredenbeck der erste Kompetenznachweis nach der Umstellung auf die neue modulare Grundausbildung in der Samtgemeinde Fredenbeck statt.

Die Modernisierung der Feuerwehrausbildung in Niedersachsen ist ein Schritt hin zu einer ehrenamtsfreundlicheren und übersichtlicheren Qualifizierung für Einsatzaufgaben. Die Motivation sich einzubringen, die Anforderungen an das Ehrenamt zu reduzieren und gleichzeitig ein hohes Ausbildungsniveau zu wahren, stehen dabei im Fokus.

Nach über 45 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung nahm Gemeindebrandmeister Sven Dammann den Leistungsnachweis am vergangenen Samstag ab.

Vertreter aller Ortsfeuerwehren waren zur moralischen Unterstützung ihrer Prüflinge ebenfalls vor Ort.

Neben Teilnehmern aus der Samtgemeinde Fredenbeck nahmen ebenfalls Teilnehmer aus der Gemeinde Drochtersen an diesem Leistungsnachweis teil, um die Qualifikationsstufe "Einsatztauglichkeit" zu erreichen.

Nach der Überprüfung der theoretischen Grundlagen zeigten die angehenden Feuerwehrkräfte ihr Können im Löschangriff und in der Hilfeleistung.

Alle Teilnehmer haben den Leistungsnachweis erfolgreich abgeschlossen und dürfen somit nun offiziell, gemeinsam mit erfahrenen Feuerwehrangehörigen, an Einsätzen der Feuerwehr teilnehmen.

Die Ausbildung der neuen Feuerwehrleute ist damit aber noch nicht abgeschlossen ist. Erst mit dem Erreichen der Qualifikationsstufe "Truppmitglied" dürfen Sie vollumfänglich am Einsatzgeschehen teilnehmen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell