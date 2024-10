Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Zwei Verkehrsunfälle gleichzeitig auf K1 in Fredenbeck

Fredenbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehr Fredenbeck wurde am gestrigen Dienstag um 19.43 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in die Hauptstraße in Fredenbeck alarmiert. Auf Anfahrt des Einsatzleitwagen, der sich bereits im Übungsdienst befand, stellte sich heraus, dass sich zeitgleich ein zweiter Verkehrsunfall mit ebenfalls zwei beteiligten Fahrzeugen in der Schwingestraße ereignet hatte. Somit teilte sich die Ortsfeuerwehr Fredenbeck auf und der ELW sowie das Tanklöschfahrzeug arbeiteten den ursprünglich alarmierten Einsatz ab. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet, der Brandschutz sichergestellt und die Trümmerteile wurden von der Straße geräumt. Für die Dauer des Einsatzes war die Kreisstraße 1 voll gesperrt. Die beiden verletzen Personen wurden vorbildlich von Ersthelfern betreut, bevor Sie an den Rettungsdienst übergeben wurden.

Der während der Alarmierung des ersten Einsatzes passierte Unfall wurde von der Besatzung der Fredenbecker Kameraden mit einem weiteren Löschfahrzeug abgearbeitet. Auch hier wurde die Einsatzstelle abgesichert, auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen und Aufräumarbeiten durchgeführt. Ebenfalls vor Ort waren auch hier der Rettungsdienst und die Polizei.

Nach gut zwei Stunden konnten die 25 ehrenamtlichen Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden. Die Feuerwehr kann keine Angaben zu Unfallursache und -hergang machen, dies ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

