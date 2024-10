Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen

20-jähriger lebensbedrohlich verletzt

Kutenholz (ots)

Die Ortsfeuerwehren Kutenholz und Fredenbeck wurden in der Nacht auf den heutigen Samstag gegen 1 Uhr nachts zu einem schweren Verkehrsunfall nach Kutenholz alarmiert.

Aus bisher ungeklärter Ursache war ein 20-jähriger Fahrer auf der Hauptstraße in Kutenholz auf Höhe der Einmündung Rohrweg in den Gegenverkehr geraten. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite sowohl den 20-jährigen Fahrer eines Opel Meriva als auch den 33-jährigen Fahrer eines Opel Agila mit hydraulischem Rettungsgerät aus ihren jeweiligen Fahrzeugen.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt, der 20-jährige lebensbedrohlich. Nach der Rettung aus den Unfallfahrzeugen wurden die Fahrer an den Rettungsdienst übergeben, die Feuerwehr unterstützte bei der Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber wurde für den Transport des 20-jährigen in eine Klinik angefordert, auf Grund der Witterungsbedingungen konnte dieser jedoch nicht abheben.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren von 1 Uhr bis ca. 6 Uhr im Einsatz, da durch die Feuerwehr die Einsatzstelle für einen Gutachter ausgeleuchtet sowie bei den Aufräumarbeiten unterstützt wurde. Zur Unterstützung der Einsatzleitung war die ELW-Gruppe der Samtgemeinde Fredenbeck vor Ort.

Die Hauptstraße (L 123) war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Zur Ursache des Unfalls kann die Feuerwehr keine Angaben machen, dies ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

