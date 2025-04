Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehldeutung hat Anzeige zur Folge

Jena (ots)

Kurz nach 23:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass sein Bekannter, ein 18-Jähriger, von einer fremden, männlichen Person geschlagen wurde und nunmehr verletzt sei. Der Unbekannte sei im Anschluss mit einer Tram davongefahren. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort sowohl den 18-Jährigen nebst seinem 23-jährigen Begleiter, als auch im Nahbereich den 47-jährigen Täter an. Bei der Sachverhaltsklärung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich die wie Bekannten aus Spaß leicht hin und her schubsten. Die interpretierte der 47-Jährige fehl und griff ein, in der Annahme eine körperliche Auseinandersetzung zu schlichten. Dabei stieß er den 18-Jährigen zu Boden, welcher sich daraufhin eine Platzwunde am Kopf zuzog. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

