Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit

Apolda (ots)

Am 14.04.2025, 17:40 Uhr, kam es in der Reuschelstraße, Apolda, zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer stand verkehrsbedingt wartend in der Reuschelstraße vor der Kreuzung Reuschelstraße / Alexanderstraße. Dieser bemerkte, dass die Linksabbiegerspur frei war und wollte auf diese wechseln. Hierzu scherte er nach links aus und übersah den von hinten kommenden 54-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 9.000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell