Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Container aufgebrochen

Weimar (ots)

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter auf das Gelände des Steinbruchs in Troistedt. Hier wurde versucht in mehrere Container einzubrechen. Letztlich entstand lediglich Sachschaden, weil in den betroffenen Containern entweder nichts von Wert lagerte oder die Türen den Angriffsversuchen standhielten.

