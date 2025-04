LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Apolda (ots) - Vom 12.04.2025, 20:00 Uhr, bis 13.042025, 01:45 Uhr kam es in der Stobraer Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die Stobraer Straße aus der Burkhardtstraße kommend in Richtung Stobra. Auf Höhe des Carolinenheims kollidierte der derzeit noch unbekannte Fahrer mit dem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKw einer 43-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden am linken Außenspiegel der Geschädigten. ...

