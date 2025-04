Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Versicherungsschutz

Oberroßla (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten die Beamten einen männlichen Krad-Fahrer und eine weibliche Krad-Fahrerin fahrend mit ihren Mopeds fest, wobei am Kfz des 17-Jährigen Krad-Fahrers kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der männliche Fahrer entzog sich der angestrebten Kontrolle durch Flucht und konnte in der Ortslage Oberroßla nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Absuche trafen die Polizeibeamten in Niederroßla auf die ebenfalls 17 Jahre junge Krad-Fahrerin. Nach anfänglichen Abstreitens verstrickte sich diese immer mehr in Widersprüche, so dass letztlich ihr Freund als Täter identifiziert werden konnte. Der 17 Jahre junge flüchtige Krad-Fahrer wurde letztlich an der Anschrift der 17-jährigen angetroffen. Auf Grund technischer Veränderungen am Kfz besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Verstoß nach dem PflichtVersG.

