Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Erpressungssachverhalt

Jena (ots)

Bereits letzte Woche Mittwoch, dem 9. April 2025, ereignete sich ein Sachverhalt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Altenburger Straße. Gemeinsam mit seiner Frau (83 Jahre) befand sich ein 83-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz. Während seine frau die Einkäufe tätigte, wartete der Mann im Fahrzeug. Indes kam ein Pkw Mercedes mit unbekanntem Kennzeichen angefahren, in welchem vier männliche Personen ausländischen Phänotyps saßen. Die Personen hielten direkt neben dem Fahrzeug des 83-Jährigen und stiegen aus. Sie verwickelten den Mann in ein Gespräch, mit der Aufforderung Waren abzukaufen, welche sie ihm zeigten. Es handelte sich um augenscheinlich minderwertige Haushaltsware oder gar Diebesgut (unter anderem ein Messerblock). Den käuflichen Erwerb negierte der Mann, woraufhin sich eine Diskussion entwickelte. Während dieser kam seine Frau hinzu. Auch sie lehnte den käuflichen Erwerb ab, woraufhin ein Täter die hintere Tür des Fahrzeuges des Ehepaares aufriss und seine Ware in das Auto schmiss. Dann verlangten die Unbekannten einstimmig 500,-EUR für die Ware. Die Geschädigten öffneten beide ihre Geldbörse, aus welcher ein Täter sofort einen 50,-Euroschein zog. Alsbald bedrängten zwei Täter das Ehepaar in bedrohlicher Manier und forderten die weiteren 500,-EUR. Sie drängten das Ehepaar zum wenige Meter entfernt stehenden Geldautomaten und nötigten sie die Summe abzuheben. Im Anschluss nahmen die Unbekannten das Geld an sich, stiegen ins Auto und fuhren davon.

Zeugen des Vorfalls, welche Hinweise zur Tat oder gar den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter der Telefonnummer 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Das entsprechende Aktenzeichen lautet 93476/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell