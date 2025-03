Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher Langfinger bedroht Ladendetektiv und leistet gegenüber Bundespolizisten Widerstand

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 8. März 2025 beobachtete der Ladendetektiv eines Geschäfts am Hauptbahnhof Halle (Saale) einen Kunden dabei, wie er um 09:50 Uhr eine Ware im Kinderwagen seiner Begleitung verstaute und das Geschäft verließ ohne diese zu bezahlen. Auf Ansprache durch den Ladendetektiv bedrohte er diesen und flüchtete. Der Detektiv infor-mierte während der Verfolgung das Bundespolizeirevier Halle (Saale). Die im Bahnhof befindlichen Streifen trafen auf den Informanten und unterstützten mittels Nahbereichsfahndung bei der Suche nach dem be-schriebenen 32-Jährigen. Dieser war durch den Westeingang Richtung Merseburger Straße geflüchtet und konnte dort gesichtet werden. Er wurde aufgefordert, stehen zu bleiben, kam dem aber nicht nach. Nach kurzer Verfolgung konnten die Einsatzkräfte dem Flüchtenden den Weg abschneiden und ihn dazu bringen stehen zu bleiben. Er wurde aufgrund der Fluchtgefahr für die Durchsuchung gefesselt. Gegen die Durchsu-chung seiner Person widersetzte sich der Mann und leistete aktiv Widerstand. Das Stehlgut sowie ein Aufenthaltsdokument konnten dennoch aufgefunden werden. Nach Abgleich der Personaldaten mit dem polizeilichen Informationssystem wurde der gestellte mutmaßliche Ladendieb zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zur Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) verbracht. Der Tunesier erhielt Strafanzeigen wegen Diebstahls, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

