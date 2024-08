Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 35-Jährige durch Blick in den Innenspiegel abgelenkt

Mechernich-Denrath (ots)

.Am gestrigen Donnerstag (22. August) befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall gegen 07.25 Uhr die Wallenthaler Straße in Mechernich-Denrath in Fahrtrichtung Mechernich-Kommern. Der 60-Jährige musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Daraufhin verlangsamte auch die nachfolgende, 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Kall, ihr Fahrzeug bis zum Stillstand. Eine dahinter befindliche 35-jährige Pkw-Fahrerin stellte zu diesem Zeitpunkt einen Fremdkörper in ihrem Auge fest und schaute in den Rückspiegel. Die kurze Ablenkung führte jedoch zur Unaufmerksamkeit. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf den Pkw der vorausfahrenden 40-jährigen Pkw-Fahrerin auf. Der Pkw der 40-jährigen wurde bei dem Aufprall auf den Pkw von dem 60-Jährigen geschoben. An sämtlichen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle Unfallbeteiligten verletzten sich bei der Kollision. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

