Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt schwarzen VW Polo (27./28.02.2025)

Hilzingen (ots)

Bereits vergangene Woche hat ein Unbekannter ein in der Straße "Am Eglental" geparktes Auto beschädigt. Im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag zerkratzte der Täter den auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellten schwarzen VW Polo an zwei Stellen mit einem spitzen Gegenstand. Die Höhe des dadurch hinterlassenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

