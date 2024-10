POL-PPRP: Handy gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (09.10.2024), gegen 7 Uhr, missachtete eine 27-jährige Autofahrerin beim Wenden auf der Prälat-Caire-Straße den Vorrang des entgegenkommenden Rollers. Zwar stürzte der 16-jährige Fahrer nach dem Zusammenstoß nicht, bemerkte aber in Nachhinein Schmerzen im Knie. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr