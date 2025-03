Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Rauhgasse/Friedrichstraße - Auto kollidiert mit Radfahrer - Polizei sucht Zeugen (05.03.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich Mittwochabend auf der Einmündung der Rauhgasse auf die Friedrichstraße ereignet hat. Gegen 19 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit einem Mercedes GLC auf der Rauhgasse in Richtung Friedrichstraße. An der Einmündung bog sie nach links ab und kollidierte in der Folge mit einem in Richtung Uni fahrenden 21 Jahre alten Radfahrer. Dieser konnte eine Kollision trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhindern. Der Radler blieb glücklicherweise unverletzt. Am Mercedes entstand jedoch Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei nun Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

