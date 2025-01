POL-PDWIL: Polizeiliche Tierrettung nach Wildunfall

Bitburg, ZOB (ots) - Am 24.01.2025 ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein Körperverletzungsdelikt auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Bitburg. Eine 20-jährige Frau wollte gerade in den Bus nach Trier einsteigen, als sie von einem ihr unbekannten Mann an der Kapuze ihrer Jacke von dem Einstieg zurückgezogen wurde. Hierdurch fiel die Frau zu Boden und stieß gegen einen ...

mehr