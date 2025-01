POL-PDWIL: Jugendschutzkontrollen in der Wittlicher Innenstadt Gemeinsame Aktion von Schutz- und Kriminalpolizei

Gillenfeld (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 22.01.2025, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Neubaugebiet in Gillenfeld ein. Die Tatzeit könnte gegen 22 Uhr gewesen sein. Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Insbesondere fragt die Polizei nach Hinweisen, ob in dieser Nacht fremde Personen Im Steinpesch aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich mit ...

