Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet

Schweich (ots)

Am Samstag, 07.09.2024 wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in Schweich ein geparkter PKW der Marke VW durch einen vermutlich aus- oder einparkenden PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell