Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tabakwaren im Visier

Gummersbach (ots)

Mit einem Gullydeckel haben sich Kriminelle Zugang zum Verkaufsraum eines Tabakgeschäfts in der Eckenhagener Straße in Gummersbach-Derschlag verschafft. Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Samstag und 1:10 Uhr am Sonntag (6. Oktober) gelangten die Täter durch eine eingeschlagene Schaufensterscheibe in das Geschäft und entwendeten zahlreiche Zigarettenschachteln.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

