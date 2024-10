Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Hückeswagen (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Dormagen ist am Samstag (5. Oktober) von einer Polizeistreife in Hückeswagen-Kobeshofen kontrolliert worden. Die 47-Jährige war gegen 15:20 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Grünestraße unterwegs. Polizisten führten in dem Bereich Geschwindigkeitskontrollen durch und stoppten aus diesem Grund die 47-Jährige. Im Rahmen der folgenden Kontrolle machte sie zunächst falsche Angaben zu ihrer Person. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab es Anhaltspunkte dafür, dass die 47-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ordnete eine Blutprobe an und untersagten ihr die Weiterfahrt.

