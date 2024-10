Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verfolgungsfahrt in Lindlar: 39-Jährige ohne Führerschein unter Drogen gestoppt

Lindlar (ots)

Einer Polizeikontrolle entziehen wollte sich am Samstag (5. Oktober) eine 39-jährige Kürtenerin. Sie war mit ihrem Daimler in Lindlar auf der Eichenhofstraße in Richtung Luisenstraße unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung sie kontrollieren wollte. Die Polizisten schalteten ihre Anhaltesignale an, woraufhin die 39-Jährige Gas gab und in Richtung Kürten flüchtete. In Kürten hielt sie schließlich auf einem Parkplatz an. Wie sich herausstellte, war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach eigenen Angaben stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, stellten das Auto sicher und fertigten eine Strafanzeige.

