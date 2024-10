Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Niederseßmar: Mehrere Verletzte und erheblicher Sachschaden

Gummersbach (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:20 Uhr, hat sich in Niederseßmar ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und mehreren Verletzten ereignet. Eine 79-jährige Gummersbacherin war mit ihrem Skoda auf der Gummersbacher Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen. Als der Verkehr vor ihr stockte und in der Folge auch der Wagen vor ihr anhielt, konnte sie nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen vor ihr auf den Wagen davor geschoben. Bei der Kollision zogen sich drei Beteiligte leichte Verletzungen zu. Eine schwangere Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den drei Autos entstand erheblicher Sachschaden; zwei von ihnen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell