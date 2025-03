Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Gebäudebrand in der Riedstraße - eine Person leicht verletzt (05.03.2025)

Singen (ots)

Bei einem Gebäudebrand in der Riedstraße ist am Mittwochmorgen eine Person leicht verletzt worden. Gegen 9 Uhr kam es in einem Zimmer einer im Dachgeschoß gelegenen Wohnung zum Ausbruch eines Feuers das sich zu einem Dachstuhlbrand ausbreitete. Die mit starken Kräften ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand, bei dem ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstand löschen. Eine 51-jährige Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

