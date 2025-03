Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Aggressiver Bankkunde greift Polizeibeamte an (05.03.2025)

Rottweil (ots)

Ein 41-Jähriger hat am Mittwochvormittag in einer Bankfiliale in der Hochbrücktorstraße für Aufsehen gesorgt, als er das Personal beleidigt und Polizeibeamte tätlich angriffen hatte.

Der Mann erschien gegen 11:30 Uhr in der Bank und diskutierte lautstark mit den Bankangestellten. Hierbei beleidigte er sie und drohte ihnen auch mit Gewalt.

Beim Hinausbegleiten durch die hinzugerufenen Polizisten, schlug der 41-Jährige mit dem Ellenbogen gegen die Brust eines Beamten. Sie brachten ihn daraufhin zu Boden und legten ihm Handschellen an, wobei er sich heftig sperrte.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn zum Polizeirevier Rottweil.

Den 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung.

