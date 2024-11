POL-PDMT: Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 22.11.2024

Willmenrod (ots) - Am Freitag, den 22.11.2024, zwischen 12.50 Uhr und 14.30 Uhr kam es in Willmenrod in der Straße Am Schulberg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbesitzer aus, um sich widerrechtlich Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Die Polizei Westerburg bittet um Zeugenhinweise, wer in dem o.a. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen ...

