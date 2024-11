Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Gullideckel ausgehoben Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagmorgen (01.11.) ist die Polizei um kurz nach 09.00 Uhr in die Oeynhausenstraße auf den Schafberg gerufen worden. Hier hatten Anwohner bemerkt, dass mehrere Gullideckel auf der Straße ausgehoben worden sind. In Höhe der Hausnummer 42 sind drei Gullideckel ausgehoben worden, in Höhe der Hausnummer 61 und 82 jeweils einer. Ein weiterer wurde auf der angrenzenden Straße Herbringskamp, diese verläuft zwischen der Oeynhausenstraße und dem Wersborgweg, in Höhe der Hausnummer 9 ausgehoben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten die Polizei in Ibbenbüren unter 05451-5914315 zu kontaktieren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch mal deutlich drauf hin, dass es sich dabei um eine Straftat und keinen "Dummen-Jungen-Streich" handelt. Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer, sind durch ausgehobene Gullideckel extrem gefährdet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell