Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrraddiebstahl und Hehlerei: zwei Tatverdächtige festgenommen, auf frischer Tat ertappt, Beschuldigte in U-Haft

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat in der Nacht zu Samstag (02.11.24) zwei Tatverdächtige festgenommen. Den Männern, die auf frischer Tat ertappt wurden, wird schwerer Fahrraddiebstahl sowie gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen. Sie sitzen in U-Haft. Am späten Freitagabend (01.11.24) war an der Mesumer Straße in Hauenhorst vor einer Gaststätte ein hochwertiges Pedelec gestohlen worden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellten die eingesetzten Beamten in Rheine auf einem Parkplatz an der ehemaligen Kaserne in Gellendorf einen verdächtigen Transporter fest. Dieser traf sich offensichtlich mit einem weiteren Fahrzeug aus Herne. Aufgrund der Beobachtungen erhärtete sich der Verdacht, dass es dort zu einem Verkauf von gestohlenen Fahrrädern kam. Die Beamten griffen um kurz nach Mitternacht zu. In dem verdächtigen Transporter befanden sich drei Personen, zwei von ihnen konnten flüchten. Einen der drei Verdächtigen nahm die Polizei vor Ort fest. Außerdem wurde der Fahrer des Pkw aus Herne festgenommen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 54-Jährigen aus Herne, sowie um einen 23-Jährigen aus Rheine, der an den Fahrraddiebstählen beteiligt war. Da der 54-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gefertigt. Auch der 23-Jährige ist polizeibekannt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten insgesamt sieben Fahrräder sicher, vier davon waren Pedelecs. Unter den Rädern befand sich auch das in Hauenhorst entwendete E-Bike. Insgesamt konnten fünf der sieben Räder bereits ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden, zwei davon waren in Rheine, drei in Neuenkirchen entwendet worden. Der Wert der Räder liegt bei insgesamt bei rund 18.000 Euro. Neben den Fahrrädern stellten die Beamten im Auto des Hehlers einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie eine größere Menge vermutlich gestohlener Drogeriewaren sicher. Die Herkunft der letzten beiden Räder ist bislang nicht geklärt. Es handelt sich um ein Cube MTB und ein Pedelec der Marke Greens. Die beiden Beschuldigten wurden noch am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Haftrichterin am Amtsgericht Rheine vorgeführt - sie erließ jeweils einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell