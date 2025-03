Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte Husky-Besitzerin schlägt mit Leine nach 74-Jähriger (05.03.2025)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Straße "Im Langenberg" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Spaziergängerinnen gekommen. Gegen 15.30 Uhr war eine 74-Jährig im Naturschutzgebiet unterwegs. Dort traf sie auf eine unbekannte Frau, die ihre beiden Huskys ohne Leine frei herumlaufen ließ. Darauf angesprochen und gebeten die Tiere anzuleinen, schlug die Unbekannte unvermittelt mit einer Leine in Richtung der 74-Jährigen. Dabei traf sie die Seniorin am Kopf. Anschließend lief die unbekannte Frau einfach in Richtung Dingelsdorf/Metzgersbrunn davon.

Zu der Besitzerin der Huskys liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 170-180 Zentimeter groß, schlanke Statur, schwarz gefärbte, zusammengebundene Haare, große, dunkle Augen. Die Frau war komplett schwarz gekleidet. Bei den Hunden soll es sich um einen jüngeren und einen älteren Husky gehandelt haben.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell