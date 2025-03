Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Chef zahlt 1800 Euro für seinen Angestellten

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 6. März 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 18:40 Uhr einen 50-jährigen Kroaten im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwalt-schaft Kassel per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Bereits im April 2024 verurteilte ihn das Amtsgericht Kassel wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1800 Euro beziehungsweise zu ursprünglich 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Weder zahlte er den kompletten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Kassel acht Monate später jenen Haftbefehl. Dies eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Glück im Unglück: Der Verurteilte konnte die zu entrichtende Summe zwar nicht aufbringen, jedoch sein durch ihn unterrichteter Arbeitgeber. Der Chef erklärte sich bereit, den haftabwendenden Betrag von 1800 Euro für seinen Mitarbeiter zu begleichen. Nachdem das Geld in einem Revier in Hessen eingezahlt wurde, konnte der Angestellte seinen Weg als freier Mann fortsetzen. Die Einsatzkräfte informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell