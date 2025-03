Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-Jähriger blendet Lokführer mit Laserpointer

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 5. März 2025 meldete sich der Lokführer eines Zuges bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab an gegen 22:50 Uhr von einer Person mittels Laserpointer geblendet worden zu sein. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Geschädigte in der Lok des Zuges am Haltepunkt Hasselbachplatz und wartete auf das Aus-fahrtsignal. Mit dem Laser wurde er erst im Gesicht und anschließend zweimal direkt in die Augen geblendet. Zudem gab der Geschädigte an, eine männliche Person am besagten Haltepunkt wahrgenommen zu haben, die einen Pointer in der Hand hielt. Informierte Beamte verlegten umgehend in Richtung des Ereignisortes und konnten einen 17-Jährigen ausfindig machen, auf den die Personenbeschreibung passte. Der aus Syrien Stammende händigte den Einsatzkräften jenen Laserpointer aus. Dieser wurde sichergestellt. Eine Attacke mit einem Laserpointer kann schwerwiegende Folgen haben. Bei dem Auftreffen eines Laserstrahls auf das menschliche Auge kommt es immer zu einer verminderten Re-aktionsfähigkeit sowie zu einer möglichen vorübergehenden Einschrän-kung des Sehvermögens. Ab einer bestimmten Laserklasse kann das menschliche Auge nicht einmal mehr durch Lidschluss geschützt wer-den. In allen Fällen kann es zu einer dauerhaften Schädigung der Augen kommen. Durch das Leuchten mit dem Laserpointer auf Bahngleise werden die Straftatbestände des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und die der gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Demnach wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

