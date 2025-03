Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Rucksack im Regionalexpress führt zu Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 3. Februar 2025 bemerkte eine achtsame Zugbegleiterin, kurz vor Ankunft des genutzten Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale), einen Sportrucksack. Eine Person konnte sie diesem nicht zuordnen und der Inhalt war nicht einsehbar. Demnach wurde die Bundespolizei verständigt. Die relevante Bahn kam um 21:33 Uhr am Hauptbahnhof Halle (Saale), Bahnsteig 10 an. Daraufhin wurde der Bereich großflächig gesperrt sowie geräumt, abfahrbereite Züge auf den anliegenden Bahngleisen die Weiterfahrt ermöglicht und anschließend die Gleise 8 bis 13 für jeglichen Zugverkehr blockiert. Parallel forderten die Beamten die Entschärfer der Bundespolizei an. Diese trafen um 23:00 Uhr ein und konnten nach Inaugenscheinnahme und Untersuchung des Rucksackes Entwarnung geben, ihn als ungefährlich einstufen und öffnen. In ihm befand sich Sportbekleidung. Weitere Hinweise auf einen möglichen Besitzer konnten nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er dem Fundbüro der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Halle (Saale) übergeben. Durch den polizeilichen Einsatz und die damit verbundenen Gleissperrungen kam es bei drei Zügen zu insgesamt 12 Minuten Verspätung.

