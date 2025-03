Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 64-Jähriger brüllt grundlos, verweigert Herausgabe seiner Personalien, beleidigt und widersetzt sich

Dessau-Roßlau (ots)

Am Freitag, den 28. Februar 2025 brüllte und schrie ein Mann um 21:40 Uhr grundlos Personen auf dem Bahnsteig zwei am Hauptbahnhof Dessau an. Eine Kundenbetreuerin der Deutschen Bahn nahm dies wahr und informierte umgehend die Bundespolizei. Eine alarmierte Streife war kurze Zeit später am besagten Bahnsteig und sprach den Herrn an. Er verweigerte jegliche Angaben zu seiner Person, händigte keinerlei Ausweisdokument aus und beleidigte die Einsatzkräfte wiederholt mit in der Ehre verletzenden Worten. Aufgrund seines Verhaltens wurden ihm Handfesseln angelegt und es erfolgte die Mitnahme zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung zur nahegelegenen Dienststelle. Hierbei leistete er Widerstand. Eine Personalienfeststellung mittels Fingerabdruckscan war nur unter Zwang möglich. Der 64-jährige Deutsche erhielt unter anderem Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

