Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall zwischen Radfahrerin und Auto

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Mittwoch, 26.02.2025, 07.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Radfahrerin verletzt sich leicht.

Am Mittwoch gegen 07.45 Uhr befuhr eine 24-jährige Northeimerin den Radweg der Einbecker Landstraße von der Seesener Landstraße in Richtung Scharnhorststraße. An der Einmündung zur Scharnhorststraße kreuzt sie unvermittelt den Fußgängerüberweg nach links, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei übersieht sie ein in die Scharnhorststraße abbiegendes Auto, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige Autofahrerin aus Northeim blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

