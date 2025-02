POL-NOM: Wechseltrick führt zu Diebstahl von Bargeld

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hullerser Straße, Mi. 25.02.2025, 17:10 Uhr Einbeck(mho) Zu einem Diebstahl einer Spendenbox kam es am Mittwochnachmittag in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Verkaufsraum einer Apotheke eine Spendenbox mit Bargeld entwendet. Diese Spenden waren für einen wohltätigen Zweck gedacht. Der bislang unbekannte Täter begab sich in die Apotheke, nahm die Spendenbox an sich und ...

mehr