POL-NOM: Diebstahl einer Spendenbox - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Northeim, Sudheimer Straße, Dienstag, 25.02.2025, 12.30 - 16.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag im Zeitraum von ca. 12.30 - 16.30 Uhr kam es in der Sudheimer Straße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Auto der Marke Seat war in dem Zeitraum in einer Parkbucht geparkt und wurde durch ein anderes Auto, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Es kam zu einem Sachschaden von ca. 750 Euro. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche ...

