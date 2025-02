POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Breiter Busch, Montag, der 24.02.2025, 06:15 Uhr. Ein 53- jähriger PKW Fahrer befuhr die K 449 in Richtung Uslar und kam auf Höhe der Unfallstelle, aus bisher ungeklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er mehrere Begrenzungspfeiler und Verkehrsleittafeln. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

