POL-HS: Verursacher und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

Am Sonntag, 5. Januar, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 56 in Höhe Uetterath zu einem Verkehrsunfall. Drei Fahrzeugführer waren hintereinander auf der B 56 aus Richtung Heinsberg in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs. Ihnen kam ein dunkles Fahrzeug entgegen, das von seiner Fahrspur komplett auf die Fahrspur für den Gegenverkehr zog. Daraufhin wichen alle drei Fahrzeuge nach rechts aus und bremsten ab. Der Fahrerin des hintersten Pkw gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, so dass sie auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auffuhr und beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, der komplett auf die Fahrspur der Gegenfahrbahn geraten war, fuhr in Richtung Heinsberg davon. Ob er den durch ihn verursachten Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Fahrer des dunklen Pkw sowie Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02451 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

