Singen (ots) - Unbekannte Täter haben einer Frau am Samstagnachmittag in der Unterführung an der Hauptstraße/Bahnhofstraße die Handtasche entrissen und Bargeld entwendet. Gegen 15 Uhr liefen die 36-Jährige und ihr Begleiter durch die Unterführung an der Hauptstraße/Bahnhofstraße als plötzlich zwei ...

