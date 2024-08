POL-EU: Kompletträder von Pkw entwendet

Kall (ots) - Unbekannte gelangten im Zeitraum von Montag (26. August), 16 Uhr, bis Dienstag (27. August), 6.30 Uhr, auf eine Baustelle in der Auelstraße in Kall und brachen dort das Schloss von einem Baucontainer auf. Aus dem Container wurde ein Kompressor entwendet. Ein Hebelversuch an einer weiteren Containertür scheiterte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

