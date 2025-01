Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entreißen Handtasche und entwenden Geldbeutel (04.01.2025)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben einer Frau am Samstagnachmittag in der Unterführung an der Hauptstraße/Bahnhofstraße die Handtasche entrissen und Bargeld entwendet. Gegen 15 Uhr liefen die 36-Jährige und ihr Begleiter durch die Unterführung an der Hauptstraße/Bahnhofstraße als plötzlich zwei unbekannte Männer an den beiden vorbeirannten, der 36-Jährigen dabei die Handtasche entrissen und versuchten zu flüchten. Der Begleiter der Frau nahm die Verfolgung auf und konnte einem der Unbekannten die Tasche wieder abnehmen, jedoch gelang es den Dieben noch, den Geldbeutel mit etwa 1.000 Euro Bargeld herauszunehmen und sich damit davonzumachen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf die Taschendiebe geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell