Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Heinrich-Fahr-Straße/Meßkircher Straße (04.01.2025)

Stockach (ots)

Am Samstagvormittag hat sich im Kreisverkehr Heinrich-Fahr-Straße/Meßkircher Straße ein Unfall ereignet. Ein 54-jähriger BYD-Fahrer stieß im Kreisel mit einem vorfahrtsberechtigten 67 Jahre alten Mann auf einem Roller zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell