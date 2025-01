Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Radfahrer bei Unfall auf der L221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten verletzt (03.01.2025)

Konstanz, L221 (ots)

Einen Schutzengel hatte ein Radfahrer, der bei einem Unfall auf der Landesstraße 221 zwischen Wollmatingen und Litzelstetten am Freitagnachmittag glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat. Der 95-jährige Radler fuhr auf dem Radweg neben der L221 in Richtung Litzelstetten. Auf Höhe des Wertstoffhofs Dorfweiher überquerte der Senior die Straße in Richtung Bettenberg und übersah dabei einen von Wollmatingen kommenden Mercedes der C-Klasse einer 72-Jährigen. Der Frau gelang es dank einer Vollbremsung eine frontale Kollision zu verhindern, so dass der Wagen vermutlich nur das Hinterrad des Pedelecs leicht touchierte. In der Folge stützte der 95-Jährige wobei er sich "lediglich" Schürfwunden zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

