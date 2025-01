Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gebäude des Finanzamtes und der Bundesagentur für Arbeit beschmiert (04./06.01.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag die Gebäude des Finanzamtes in der Byk-Gulden-Straße und der Agentur für Arbeit in der Stromeyersdorfstraße beschmiert. Die Täter besprühten die Außenwände der beiden Behörden mit Schriftzügen in roter Farbe und verursachten dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell