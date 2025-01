Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr Rottweil) Unfall auf der Landesstraße 409 (05.01.2025)

Sulz a.N. (ots)

Rund 8.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagvormittag, gegen 9.15 Uhr, auf der Landesstraße 409 passiert ist. Eine 22-jährige Fahrerin eines Renault Clio war auf der L 409 von Sulz herkommend in Richtung Heiligenzimmern unterwegs. Auf der mit Schneematsch bedeckten Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf rutschte der Clio mit der Front in einen Straßengraben und überschlug sich. Die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell