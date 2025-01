Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Auto überschlägt sich- drei leicht verletzte Personen (05.01.2025)

Bösingen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro sowie drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher am Sonntagabend auf der Kreisstraße 5522 passiert ist. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem Honda Jazz auf der K 5522 von Bösingen herkommend in Richtung Beffendorf, als die Fahrerin auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Honda kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die junge Frau und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 23 und 24 Jahren konnten das Auto selbstständig verlassen und zogen sich jedoch bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Am Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

