Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich- insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (04.01.2025)

Aichhalden (ots)

Am Samstagvormittag ist es an der Einmündung der Ausfahrt "Waldsportplatz" auf die Kreisstraße 5531 zu einem Unfall gekommen. Eine 46-jährige Seat Exeo-Fahrerin war auf der Zufahrtsstraße vom Waldsportplatz herkommend unterwegs und bog an der Einmündung auf die K 5531 ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Sharan einer 39-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten K 5531 von Rötenberg in Richtung Aichhalden fuhr. Beide Frauen blieben unverletzt. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Seat ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro und am VW von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell