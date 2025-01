Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen- Polizei sucht Zeugen (06.01.2025)

Deißlingen A81 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen ereignet hat. Ein 57-jähriger Fahrer eines Renault Zoe und ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW Limousine fuhren hintereinander an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen auf die rechte Fahrspur der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart auf. Der unbekannte BMW-Fahrer scherte unmittelbar danach auf die linke Spur aus, um den Renault zu überholen. Hierbei übersah er einen Mercedes einer 40-Jährigen, die sich auf dem linken Fahrstreifen mit deutlich höherer Geschwindigkeit näherte. Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts aus und geriet hierbei ins Schleudern. In der Folge prallte sie mit dem noch immer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault zusammen. Dieser kam durch die Kollision ebenfalls ins Schleudern und prallte frontal gegen die mittlere Betongleitwand. Beide Autos blieben schließlich auf dem Seitenstreifen stehen. Die 57- jährige Beifahrerin im Mercedes verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort, ohne sich um die verletzte Frau und die Schadensregulierung zu kümmern. Am Renault entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und am Mercedes in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei Zimmern hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Unfallflucht eingeleitet und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

